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НовостиОбщество31 января 2023 16:10

В Твери по просьбам жителей скорректирована схема движения автобуса №228

Маршрут продлен до ЖК "Медовый"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери продлен маршрут 228-го автобуса

В Твери продлен маршрут 228-го автобуса

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

По решению Министерства транспорта Тверской области, по просьбам жителей ЖК "Медовый", скорректирована схема движения маршрута №228 "Аввакумово - ПК Аквариус".

- С 6 февраля автобусы будут заезжать в жилой комплекс в прямом и обратном направлениях, что улучшит транспортную доступность района. Остановка станет ближе на 350 метров, - сообщает "Транспорт Верхневолжья".

Учитывайте изменения при планировании поездок.

Телефон горячей линии: 8-800-350-00-99.