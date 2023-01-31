В Твери по просьбам жителей скорректирована схема движения автобуса №228

В Твери продлен маршрут 228-го автобуса Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

По решению Министерства транспорта Тверской области, по просьбам жителей ЖК "Медовый", скорректирована схема движения маршрута №228 "Аввакумово - ПК Аквариус".

- С 6 февраля автобусы будут заезжать в жилой комплекс в прямом и обратном направлениях, что улучшит транспортную доступность района. Остановка станет ближе на 350 метров, - сообщает "Транспорт Верхневолжья".

Учитывайте изменения при планировании поездок.

Телефон горячей линии: 8-800-350-00-99.