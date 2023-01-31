В Тверской области отремонтируют несколько школьных спортзалов и откроют два поля для мини-футбола

В 2023 году в регионе продолжится реализация программы по улучшению условий для занятий спортом в школах. Фото: ПТО

В 2023 году в регионе продолжится реализация программы по улучшению условий для занятий спортом в школах сельской местности и малых городов. Областная поддержка по данному направлению будет оказана пяти муниципалитетам.

Вопрос рассмотрен на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени 31 января.

В этом году запланирован ремонт спортзалов в Андреапольской средней школе №3, средней школе № 3 города Осташкова, Михайловской средней школе Калининского района. Всего там обучается свыше 1200 детей.

На территориях Лихославльской средней школы №1 и средней школы № 2 посёлка Селижарово оборудованием оснастят плоскостные спортивные сооружения. Там учится более 1300 детей.

- Поля для мини-футбола будут созданы на территории тверских средних школ №№ 15 и 36. У Сонковской средней школы появится хоккейный корт. Столы для настольного тенниса закупят для средней школы №18 Твери и стадиона «Горизонт» Ржева. Также для этого стадиона будет приобретен комплект оборудования. Закупка гимнастического городка предусмотрена для Удомельской средней школы №1, трибун - для стадиона в Кашине, - сообщила пресс-служба областного правительства.