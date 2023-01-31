В Твери пройдёт урок мужества «Сталинградская битва»

Тверская Герценка приглашает на урок мужества. Фото: mbstver.ru

2 февраля в 16:00 тверская Герценка приглашает на урок мужества «Сталинградская битва».

- Вы узнаете основные факты этого исторического события, о его героях и о выдающихся писателях, посвятивших свои произведения описанию обороны Сталинграда, - рассказывают организаторы.

В 2023 году со дня завершения кровопролитнейшей Сталинградской битвы минет 80 лет, сражение началось 17 июля 1942 года и продолжалось до 2 февраля 1943 года. Битва стала одним из важнейших событий Второй мировой войны - переломным моментом в ходе военных действий, после которых немецкие войска потеряли стратегическую инициативу.

На урок мужества приглашают всех желающих. 12+