В Твери откроется выставка музея фотографии «Искра»

Фотовыставка открывается в Твери. Фото: Виктория ТУШКОВА

1 февраля в Твери состоится открытие выставки музея фотографии «Искра». Как сообщают организаторы, зрителям будут предложены работы тверского фотохудожника Романа Какоткина. Выставка развернётся в фойе Дворца культуры «Затверецкий».

- Для любого творческого человека открытие персональной выставки - это важное событие в его карьере. Событие важное, радостное и волнительное. На выставке будет представлено более 20 работ. Также вы сможете пообщаться с автором этих работ в уютной непринужденной обстановке и послушать красивую музыку, - рассказывают в «Искре».

Выставка откроется в 18:00. 0+