В Тверской области в 2022 году мальчиков родилось больше, чем девочек

4567 мальчиков родили в Тверской области мамы за 2022 год. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Тверской области в 2022 году мальчиков родилось на 288 больше, чем девочек. Статистику опубликовал Тверьстат.

По предварительным данным, всего в регионе за год на свет появились 8846 малышей: 4567 мальчиков и 4279 девочек.

При этом подавляющее большинство новоиспечённых жителей Тверской области - горожане: 6912 ребятишек родились в городах, и 1934 младенца - в сельских населённых пунктах.

В основном новорождённые у своих мам были первенцами (их 35% от всех родившихся) или вторыми детьми (их 36%).