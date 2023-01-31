В Тверской области продолжает действовать экстренное предупреждение об усилении ветра

Будьте внимательны и осторожны при нахождении на улице Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Тверской области 31 января и 1 февраля сохраняет экстренное предупреждение об усилении ветра. Юго-западный ветер в ночь на 1 февраля сменит направление на юго-восточный, возможны порывы до 10-12 м/с.

Температура воздуха в ночь на среду -8... -5 градусов, днем -6... -1, с прояснениями.

Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач и уличных конструкций (рекламные щиты, баннеры, вывески и т.д.), ограничьте выход из зданий.

Соблюдайте правила дорожного движения при управлении автотранспортом.