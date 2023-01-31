Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 января 2023 12:56

В Тверской области продолжает действовать экстренное предупреждение об усилении ветра

Ожидаются порывы до 10-12 м/с
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Будьте внимательны и осторожны при нахождении на улице

Будьте внимательны и осторожны при нахождении на улице

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Тверской области 31 января и 1 февраля сохраняет экстренное предупреждение об усилении ветра. Юго-западный ветер в ночь на 1 февраля сменит направление на юго-восточный, возможны порывы до 10-12 м/с.

Температура воздуха в ночь на среду -8... -5 градусов, днем -6... -1, с прояснениями.

Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач и уличных конструкций (рекламные щиты, баннеры, вывески и т.д.), ограничьте выход из зданий.

Соблюдайте правила дорожного движения при управлении автотранспортом.