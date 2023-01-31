В Твери из магазина асоциальный мужчина украл 36 флаконов шампуня

Подозреваемого в краже задержала полиция
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В дежурную часть полиции в Твери обратилась директор сетевого магазина и сообщила о краже товаров на сумму 11 000 рублей.
Полицейские в ходе розыска установили личность подозреваемого. Им оказался неработающий ранее судимый 32-летний житель Твери, ведущий асоциальный образ жизни. В рюкзаке из торгового зала злоумышленник вынес 36 флаконов шампуня.
Выяснилось, что это не единственная его кража. Ранее мужчина похищал из магазинов шоколад, тушёнку и сыр.
Фигурант сознался, что товар перепродавал. По всем фактам возбуждены уголовные дела.