Скончался депутат Законодательного Собрания Тверской области первого созыва Алексей Дурнов Фото: Законодательное Собрание Тверской области

На 83-м году жизни скончался депутат Законодательного Собрания Тверской области первого созыва, Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации Алексей Дурнов. Некролог опубликован на сайте областного парламента.

Алексей Павлович родился в 1940 году в деревне Крутцы Луковниковского района (ныне Старицкого муниципального округа). В 1967 году окончил советско-партийную школу по специальности агроном-организатор.

Вся трудовая жизнь Алексея Павловича Дурнова была посвящена развитию тверского села, родной старицкой земли. На протяжении 40 лет он возглавлял колхоз "Искра", где его стараниями была создана современная производственная база, успешно развивалась социальная сфера села.

Он неоднократно избирался депутатом сельского, районного, областного Советов народных депутатов. В 1994 году был избран депутатом первого созыва Законодательного Собрания Тверской области, где работал в составе постоянного комитета по бюджету и налогам.

Трудовой путь Алексея Дурнова был отмечен государственными, ведомственными, региональными наградами. В 1995 году ему было присвоено звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации", в 2005 году - звание "Почетный гражданин Старицкого района".

Законодательное Собрание Тверской области выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.