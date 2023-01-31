В СИЗО №1 в Твери открыли доску памяти полковнику внутренней службы в отставке Геннадию Базулеву Фото: УФСИН России по Тверской области

В Твери в следственном изоляторе №1 УФСИН России по Тверской области состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски полковнику внутренней службы в отставке Геннадию Базулеву. Около 15 лет он возглавлял учреждение.

Службу в органах внутренних дел Геннадий Базулев начал в 1969 году, а спустя четыре года пришел в исправительно-трудовую колонию №10 (в настоящее время - ИК-10) на должность начальника отряда. Дальнейшая его трудовая деятельность была посвящена уголовно-исполнительной системе.

В октябре 1987 года Геннадий Базулев был назначен на должность начальника СИЗО-1 в Твери.

- Велась большая работа по реконструкции следственного изолятора. В 2001 году закончено строительство и введен в действие блок лечебного корпуса на 200 мест и режимный корпус на 952 места. Началось взаимодействие с Тверской епархией, духовное воспитание подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждении, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тверской области.

Геннадий Базулев вышел в отставку в августе 2003 года, а через несколько лет возглавил ветеранскую организацию учреждения.

Многолетний труд Геннадия Александровича отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, памятным знаком губернатора Тверской области «За доблестную службу в Тверской области», ведомственными медалями и именным пистолетом Макарова.

Почетное право открыть доску памяти было предоставлено начальнику СИЗО-1 полковнику внутренней службы Алексею Кудряшову и ветерану уголовно-исполнительной системы Юрию Девяткину.

Помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими протоиерей отец Михаил (Беляев) освятил доску, а присутствующие возложили цветы.