В Твери девушка отказалась отдавать деньги вымогателям

Девушка отказалась платить деньги вымогателям Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию Твери обратилась девушка и сообщила, что в мессенджере ей предложили пройти кастинг в модельном агентстве. Заявительница согласилась и предоставила личные фотографии, после чего ей начали угрожать публикацией снимков и требовать денег.

Потерпевшая отказалась выполнять требования вымогателя и обратилась в полицию.

Дознавателем УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 163 УК РФ. Злоумышленников разыскивает полиция.