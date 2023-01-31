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НовостиПроисшествия31 января 2023 10:34

В Твери девушка отказалась отдавать деньги вымогателям

И обратилась в полицию
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Девушка отказалась платить деньги вымогателям

Девушка отказалась платить деньги вымогателям

Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию Твери обратилась девушка и сообщила, что в мессенджере ей предложили пройти кастинг в модельном агентстве. Заявительница согласилась и предоставила личные фотографии, после чего ей начали угрожать публикацией снимков и требовать денег.

Потерпевшая отказалась выполнять требования вымогателя и обратилась в полицию.

Дознавателем УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 163 УК РФ. Злоумышленников разыскивает полиция.