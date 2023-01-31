В Тверской области стартует акция "Письма солдатам"

Жители Тверской области могут написать письма участникам СВО Фото: ПТО

В преддверии Дня защитника Отечества, 1 февраля стартует Всероссийская молодежная акция "Письмо защитнику Отечества". Каждый желающий может написать слова поддержки участникам специальной военной операции, поздравить с наступающим праздником.

Письма и пожелания участники акции могут направить для дальнейшей пересылки солдатам по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.27 ФГБУ "Дом офицеров Центрального военного округа" Минобороны России.