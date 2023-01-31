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НовостиОбщество31 января 2023 10:27

В Тверской области стартует акция "Письма солдатам"

Жители могут поддержать участников СВО
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жители Тверской области могут написать письма участникам СВО

Жители Тверской области могут написать письма участникам СВО

Фото: ПТО

В преддверии Дня защитника Отечества, 1 февраля стартует Всероссийская молодежная акция "Письмо защитнику Отечества". Каждый желающий может написать слова поддержки участникам специальной военной операции, поздравить с наступающим праздником.

Письма и пожелания участники акции могут направить для дальнейшей пересылки солдатам по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.27 ФГБУ "Дом офицеров Центрального военного округа" Минобороны России.