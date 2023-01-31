В интернате для престарелых и инвалидов в Тверской области нашли небезопасный кефир

Кисломолочный продукт не прошел проверку качества Фото: Евгения ГУСЕВА

Проба кефира была отобрана в доме-интернате для престарелых и инвалидов Тверской области.

Образец молочной продукции проверили в Тверской межобластной ветлаборатории и установили, что он не соответствует требованиям регламента "О безопасности молока и молочной продукции" по показателю "дрожжи". При норме не менее 1*10{4} КОЕ/см{3} фактическое значение показателя составило менее 1*10{3} КОЕ/см{3}.

Кисломолочный продукт был произведен на предприятии в Тверской области.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.