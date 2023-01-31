В Тверской области проведут благоустройство дворов и общественных пространств в 38 муниципалитетах

В регионе продолжатся работы по благоустройству дворов, парков, скверов. площадей, набережных и других общественных территорий. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

31 января губернатор Игорь Руденя провел заседание областного правительства. На нем подвели итоги благоустройства дворов и общественных территорий в регионе в прошлом году, а также озвучили планы на 2023-й.

Благоустройство ведется по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В 2022 году реализованы все запланированные проекты благоустройства в 38 муниципалитетах. Обустроены 71 общественная территория и 19 дворов.

В план на 2023 год вошло 15 дворов и 75 общественных территорий в 38 муниципальных образованиях региона из 40.

Подробнее об итогах и планах благоустройства (с таблицами) читайте на сайте "КП"-Тверь" 31 января.