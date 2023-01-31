В Тверской области 7900 человек заразились ОРВИ

В Тверской области 7900 человек болеют ОРВИ Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом.

На четвертой календарной неделе 2023 года в области выявлено 7 900 случаев ОРВИ. Показатель ниже уровня недельного расчетного эпидемического порога по совокупному населению на 33%.

- Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена преимущественно респираторными вирусами гриппозной и не гриппозной этиологии (грипп А (H1N1), грипп В), РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы и другие, - сообщают специалисты.

В рамках прививочной кампании привито более 580 000 человек.