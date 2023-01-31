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НовостиПроисшествия31 января 2023 6:47

В Тверской области мужчина ушел в лес и пропал

Его ищут с 29 января
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина ушел в лес и пропал Фото: ВПСО "Сова"

Мужчина ушел в лес и пропал Фото: ВПСО "Сова"

Константин Иванович Капитонов, 1974 года рождения, днем 29 января ушел из дома в деревне Садки, Нерльского сельского поселения в лес и не вернулся.

Ориентировку на поиск опубликовало ВПСО "Сова".

Мужчина ростом 180 см, плотного телосложения, побрит налысо, глаза карие. Одет в темно-синюю фуфайку, камуфляжные штаны, валенки с калошами, черную вязаную шапку.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8-910-646-34-34, 8-904-014-12-34 или 112.

Для поисков требуется помощь волонтеров.