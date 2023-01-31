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НовостиОбщество31 января 2023 6:30

Фонд капитального ремонта Тверской области обязали отремонтировать крышу дома в Сандово

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Нарушения выявила прокуратура

Нарушения выявила прокуратура

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Сандовского района в ходе проверки установлено, что дом №11 по улице Октябрьской поселка Сандово включен в краткосрочный план по проведению капитального ремонта на 2020-2022 г.

Однако работы своевременно начаты не были, что негативно сказалось на содержании общего имущества дома.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района руководителю Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области внесено представление, которое удовлетворено. Начаты работы по ремонту кровли. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.