Фонд капитального ремонта Тверской области обязали отремонтировать крышу дома в Сандово

Нарушения выявила прокуратура Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Сандовского района в ходе проверки установлено, что дом №11 по улице Октябрьской поселка Сандово включен в краткосрочный план по проведению капитального ремонта на 2020-2022 г.

Однако работы своевременно начаты не были, что негативно сказалось на содержании общего имущества дома.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района руководителю Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области внесено представление, которое удовлетворено. Начаты работы по ремонту кровли. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.