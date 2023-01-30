Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 января 2023 17:42

Жители Твери смогут получить консультацию по вопросам пенсий и социального обеспечения

Онлайн встреча пройдёт в Герценке
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Консультация пройдёт в режиме вопрос-ответ.

Консультация пройдёт в режиме вопрос-ответ.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

3 февраля в Горнице Центральной городской библиотеки имени Герцена пройдёт онлайн-встреча со специалистами Социального фонда России по Тверской области.

Присутствующие смогут задать вопросы по теме «Актуальные вопросы пенсионного и социального обеспечения населения» и сразу получить ответ.

К онлайн-консультации также можно будет присоединиться в любой библиотеке муниципальной библиотечной системы Твери.

Начнётся встреча в 15:00, вход свободный. 18+