Жители Твери смогут получить консультацию по вопросам пенсий и социального обеспечения

Консультация пройдёт в режиме вопрос-ответ. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

3 февраля в Горнице Центральной городской библиотеки имени Герцена пройдёт онлайн-встреча со специалистами Социального фонда России по Тверской области.

Присутствующие смогут задать вопросы по теме «Актуальные вопросы пенсионного и социального обеспечения населения» и сразу получить ответ.

К онлайн-консультации также можно будет присоединиться в любой библиотеке муниципальной библиотечной системы Твери.

Начнётся встреча в 15:00, вход свободный. 18+