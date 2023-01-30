Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 января 2023 16:59

Губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл встречу с вице-президентом Сбербанка России Кириллом Брелем

На встрече обсудили сотрудничество региона и банка в реализации социально значимых проектов
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Собравшиеся обсудили реализацию социальных программ.

Собравшиеся обсудили реализацию социальных программ.

Фото: ПТО

В понедельник, 30 января, губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл встречу с вице-президентом Сбербанка России - председателем Среднерусского банка ПАО Сбербанк Кириллом Брелем. Главной темой встречи стали планы по сотрудничеству регионального правительства и банка в реализации социально значимых проектов.

"Среди приоритетных направлений сотрудничества губернатор обозначил развитие платёжных инструментов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, кредитования населения и предприятий, продолжение работы по повышению уровня финансовой грамотности жителей региона", - сообщает пресс-служба областного правительства.

Обсудили также реализацию социальных программ, в том числе ориентированных на многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции.