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НовостиОбщество30 января 2023 16:43

В Твери 30 января начинаются съемки сериала "Дом Светофоровых"

Работы продлятся до 30 июня 2023 года
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери начинаются съемки сериала

В Твери начинаются съемки сериала

Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери ООО "Док-Синема" получила от администрации города разрешение на проведение съемок многосерийного телевизионного художественного фильма "Дом Светофоровых" на территории областного центра.

Работы продлятся с 30 января по 30 июня 2023 года.

Администрациям Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов, управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Твери, департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта рекомендовано оказать содействие в работе съемочной группе.