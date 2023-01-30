В Твери 30 января начинаются съемки сериала "Дом Светофоровых"

В Твери начинаются съемки сериала Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери ООО "Док-Синема" получила от администрации города разрешение на проведение съемок многосерийного телевизионного художественного фильма "Дом Светофоровых" на территории областного центра.

Работы продлятся с 30 января по 30 июня 2023 года.

Администрациям Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов, управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Твери, департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта рекомендовано оказать содействие в работе съемочной группе.