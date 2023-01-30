Прокуратура Тверской области выявила нарушения на станции скорой помощи

В работе скорой помощи выявлены нарушения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратурой Оленинского района входе проверки установлено, что в автомобилях скорой медицинской помощи ГБУЗ «Тверская станция скорой медицинской помощи» отсутствует необходимое оснащение.

- Помимо этого, выявлены факты нарушения сроков времени доезда выездной бригады скорой медицинской помощи до пациента, проживающего на территории муниципального округа, - сообщили в ведомстве.

Главному врачу медицинского учреждения внесено представление. Выявленные нарушения устранены. Виновному лицу назначен административный штраф в 15 000 рублей.