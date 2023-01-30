В Твери мошенница взяла в аренду и перепродала виброплиту

Подозреваемую задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Московский отдел полиции УМВД России по городу Твери обратился 34-летний мужчина и сообщил, что разместил объявление о сдаче в аренду вибротрамбовочной плиты. С ним связалась женщина и оплатила стоимость одного дня аренды, но в установленные сроки технику не вернула и на звонки не отвечала. Ущерб составил 30 000 рублей.

По статье "Мошенничество" было возбуждено уголовное дело. К преступлению оказалась причастна ранее судимая 30-летняя жительница Твери.

Технику она взяла в аренду по украденному паспорту и перепродала за 5000 рублей. Расследование продолжается. Женщину проверяют на причастность к другим преступлениям.