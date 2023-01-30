В центре Твери эвакуируют автомобили, припаркованные с нарушениями

15 машин помещены на спецстоянку Фото: УГИБДД России по Тверской области

В центре Твери сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по соблюдению правил остановки и стоянки автомобилей.

В ходе проверок к административной ответственности за нарушение требований дорожного знака "Остановка запрещена", "Остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним" и т.д. привлечены более 15 водителей. Транспортные средства помещены на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция Твери призывает водителей быть внимательными, соблюдать ПДД и требования дорожных знаков.