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НовостиОбщество30 января 2023 16:12

В центре Твери эвакуируют автомобили, припаркованные с нарушениями

15 машин помещены на спецстоянку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
15 машин помещены на спецстоянку Фото: УГИБДД России по Тверской области

15 машин помещены на спецстоянку Фото: УГИБДД России по Тверской области

В центре Твери сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по соблюдению правил остановки и стоянки автомобилей.

В ходе проверок к административной ответственности за нарушение требований дорожного знака "Остановка запрещена", "Остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним" и т.д. привлечены более 15 водителей. Транспортные средства помещены на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция Твери призывает водителей быть внимательными, соблюдать ПДД и требования дорожных знаков.