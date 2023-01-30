Свыше 22 586 жителям Тверской области компенсировали взносы на капремонт

В 2022 году 22 586 жителей региона полностью или частично компенсировали свои взносы на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В 2022 году 22 586 жителей региона полностью или частично компенсировали свои взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. На компенсации было направлено более 50,3 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

- Выплата осуществляется в соответствии с региональным законом, который принят для усиления социальной поддержки граждан пожилого возраста, а также соглашением, заключенным между правительством Тверской области и министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, - пояснили в пресс-службе областного правительства.

- Очень важно создать в регионе условия для полноценной и благополучной жизни людей преклонного возраста. Необходимо обеспечить им всестороннюю поддержку, - считает губернатор Игорь Руденя.

На полную компенсацию имеют право неработающие 80-летние граждане, проживающие в одиночестве либо с членами семьи, которые также не работают, на пенсии или являются инвалидами I и II групп.

Половину суммы уплаченных взносов возвращают неработающим 70-летним гражданам (с такми же условиями проживания, как вышеуказанные).