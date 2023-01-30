На железной дороге в Тверской области в 2022 году погибли 17 человек

Самой распространённой причиной несчастных случаев на железной дороге является её переход в неустановленном месте. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По информации пресс-службы линейного отдела МВФ России на станции Тверь, за 2022 год на железной дороге в регионе произошло 26 случаев травмирования людей. Семнадцать из них закончились фатально - попавшие под поезд люди погибли. С начала 2023 года произошло 5 случаев травмирования, 4 человека погибли.

- Самой распространённой причиной несчастных случаев на железной дороге является её переход в неустановленном месте, - отмечают в транспортной полиции.

Одно из таких мест расположено у Бурашевского путепровода, который в народе зовут "Крупским мостом".

- Именно здесь расположилась «народная тропа» - место несанкционированного перехода железнодорожных путей, которой привыкли пользоваться местные жители, пренебрегая собственной жизнью и здоровьем, - говорят полицейские.

В целях предупреждения трагедий, сотрудники транспортной полиции провели там профилактическое мероприятие. Сотрудниками ЛО МВД на станции Тверь было составлено 17 протоколов по ч. 5 статьи 11.1 КоАП РФ (проход железнодорожных путей в неустановленном месте). Всем пешеходам еще раз напомнили о необходимости соблюдать правила поведения на объектах железнодорожного транспорта и вручили информационные памятки.