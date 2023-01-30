В Тверской области двое мужчин до смерти забили малознакомого собутыльника

Злоумышленников задержала полиция Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в причинении мужчине смерти по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По версии следствия, в ночь на 26 января 2023 года в деревне Турынино Кесовогорского муниципального округа трое мужчин поссорились в ходе распития спиртного. Двое мужчин сильно избили третьего собутыльника. От травм потерпевший скончался.

Полицейскими при взаимодействии с СК личности подозреваемых были установлены. Мужчин задержали в Кашине при попытке уничтожить одежду и обувь, в которой они находились в момент убийства.

Фигуранты заключены под стражу. Расследование продолжается.