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НовостиОбщество30 января 2023 13:52

В 2023 году свыше 1500 безработных жителей Тверской области смогут пройти профессиональное обучение

Его организует служба занятости
Алексей АНДРЕЕВ
Центр занятости региона поможет освоить новую профессию для трудоустройства.

Центр занятости региона поможет освоить новую профессию для трудоустройства.

Фото: ПТО

В 2023 году региональная служба занятости готова помочь получить новую профессию или повысить квалификацию 1545 безработным жителям Верхневолжья. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

В январе к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию на бесплатных курсах приступили 49 граждан.

Обучение организовано на базе Учебного центра службы занятости, а также семи учебных заведений Верхневолжья. Группы формируются с учетом кадровой потребности предприятий.

Наиболее популярными являются компетенции по 17 образовательным программам – водитель автомобиля различных категорий, тракторист, машинист автогрейдера, кладовщик, менеджер по персоналу, портной, секретарь-администратор и другие.

Всего в экономике региона занято более 570 тысяч человек (почти 50% от общего числа жителей). В основном - на обрабатывающих производствах, в торговле и социальной сфере.