В 2023 году свыше 1500 безработных жителей Тверской области смогут пройти профессиональное обучение

Центр занятости региона поможет освоить новую профессию для трудоустройства. Фото: ПТО

В 2023 году региональная служба занятости готова помочь получить новую профессию или повысить квалификацию 1545 безработным жителям Верхневолжья. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

В январе к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию на бесплатных курсах приступили 49 граждан.

Обучение организовано на базе Учебного центра службы занятости, а также семи учебных заведений Верхневолжья. Группы формируются с учетом кадровой потребности предприятий.

Наиболее популярными являются компетенции по 17 образовательным программам – водитель автомобиля различных категорий, тракторист, машинист автогрейдера, кладовщик, менеджер по персоналу, портной, секретарь-администратор и другие.

Всего в экономике региона занято более 570 тысяч человек (почти 50% от общего числа жителей). В основном - на обрабатывающих производствах, в торговле и социальной сфере.