Жители Нелидовского округа получали некачественные жилищно-коммунальные услуги

Жители пожаловались на холод в квартирах Фото: Мария ЛЕНЦ

Нелидовской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлено, что жители получали некачественные коммунальной услуги отопления и горячего водоснабжения. Выявлен факт несоблюдения нормативов ресурсоснабжающей организацией.

- Допущено несоответствие нормативной температуры воздуха в жилых помещениях в многоквартирных домах №3 и №9 по улице Победы города Нелидово, - сообщили в областной прокуратуре.

Руководителю предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения произведен перерасчет платы за отопление за период с октября по декабрь 2022 года на общую сумму 9 000 рублей. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Руководителю организации назначен административный штраф.