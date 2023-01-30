Житель Тверской области поверил лжеброкеру и оформил восемь кредитов

Мужчина отдал мошенникам 1,5 млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Нелидовский отдел полиции обратился 48летний местный житель. Мужчина рассказал, что поверил лжеброкеру по телефону и согласился вложить деньги в сомнительный инвестиционный проект.

Неизвестный прислал ссылку для установки приложения на мобильный телефон. Мужчина его скачал и вложил в инвестиционный проект 10 тысяч рублей.

- Спустя сутки мужчина усомнился в получении обещанной прибыли. Для возврата своих сбережений нелидовцу пришлось оформить восемь кредитных обязательств на общую сумму более 1 500 000 рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Все деньги ушли на неустановленный счет.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.