Девушку-наркокурьера задержали полицейские в Вышнем Волочке

Девушку-наркокурьера задержали в Вышнем Волочке Фото: УМВД России по Тверской области

Наркополицейскими совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы в Вышнем Волочке задержана 27-летняя жительница Удомли.

При личном досмотре девушки полицейские обнаружили и изъяли полимерный свёрток, в котором находилось 50 "закладок" с наркотиками для распространения через тайники в посёлке Красномайский.

По части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до 20 лет лишения свободы.

Злоумышленница заключена под стражу.