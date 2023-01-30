В Твери ветеринары вывели овчарку из алкогольной комы

Пса вывели из алкогольной комы Фото: bars-vet.ru

В ветполиклинику овчарку по кличке Ральф привезли ночью. Пёс был в тяжелом состоянии: обездвижен, на раздражители не реагировал.

- При опросе хозяев выяснилось, что он съел большое количество забродивших яблок. Диагноз: алкогольная кома, как бы странно это ни звучало в отношении собаки, - рассказали в ветклинике "Барс".

Собаке оказали экстренную помощь и оставили под наблюдением в стационаре. Утром Ральф очнулся, а к вечеру смог вставать и есть. Хозяева забрали его домой.