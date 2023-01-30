В Тверской области простятся с погибшим в ходе СВО лейтенантом Вадимом Цветковым

Лейтенант Вадим Цветков погиб 14 января 2023 года в ходе СВО Фото: администрация Удомельского городского округа

В Тверской области 31 января простятся с погибшим в ходе СВО лейтенантом Вадимом Цветковым.

Траурная церемония состоится в 11:00 в Князь-Владимирском соборе в Удомле.

- Похороны будут проходить на новом городском кладбище в районе деревни Лайково-Храповицкое, - сообщает администрация Удомельского городского округа.

Вадим Андреевич Цветков родился 4 августа 1997 года в Удомле. Учился в Сиговской средней школе. Увлекался лыжным спортом и был большим поклонником биатлона. После окончания школы в 2015 году был призван в армию. В 2017 году поступил в Михайловскую военно-артиллерийскую академию в городе Санкт-Петербург. Окончил ее в 2021 году по специальности инженер электромеханик.

С 15 июня 2021 служил по контракту на должности командира взвода-старшего офицера на батарее самоходно-артиллерийского взвода самоходно-артиллерийской батареи (усиление воздушно-десантного батальона) самоходно-артиллерийского дивизиона. Погиб 14 января 2023 года.