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НовостиОбщество30 января 2023 9:26

В автобусах Тверской области за два месяца оштрафовали 1300 безбилетников

В 50 случаях пришлось вызывать полицию
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
1300 жителей Тверской области оштрафовали за безбилетный проезд

1300 жителей Тверской области оштрафовали за безбилетный проезд

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

За два месяца инспекторы "Организатора перевозок Тверской области" привлекли к административной ответственности 1 300 безбилетников в автобусах "Транспорта Верхневолжья".

- Для установления личности нарушителей, отказывающихся предъявлять документы, и составления административного протокола 50 раз были вызваны сотрудники полиции, - сообщает в соцсети "Транспорт Верхневолжья".

Напомним, что в Тверской области штраф за безбилетный проезд составляет 2500 рублей. Произвести оплату необходимо в течение 60 суток. Если пассажир с ним не согласен, то постановление можно обжаловать в течение 10 суток со дня его вручения или получения копии.