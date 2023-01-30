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НовостиОбщество30 января 2023 9:21

В Тверской области сироту вовремя не обеспечили квартирой

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Проверку провела прокуратура

Проверку провела прокуратура

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Лихославльского района Тверской области провела проверку по обращению местной жительницы, которая относится к категории граждан, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что молодая девушка была признана нуждающейся в жилом помещении и в 2017 году поставлена в очередь, но жилье так и не получила.

Прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании местной администрации обеспечить сироту жилым помещением.

После вмешательства надзорного органа девушке предоставлена благоустроенная квартира.