В Тверской области сироту вовремя не обеспечили квартирой

Проверку провела прокуратура Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Лихославльского района Тверской области провела проверку по обращению местной жительницы, которая относится к категории граждан, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что молодая девушка была признана нуждающейся в жилом помещении и в 2017 году поставлена в очередь, но жилье так и не получила.

Прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании местной администрации обеспечить сироту жилым помещением.

После вмешательства надзорного органа девушке предоставлена благоустроенная квартира.