В Тверской области в 2022 году женились заметно чаще, чем в 2021-ом

В областном Дворце бракосочетания в Твери за прошлый год расписались 4486 пар. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Тверской области в 2022 году было заключено 8832 брака – на 1596 больше, чем в 2021-ом. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства, ссылаясь на данные органов ЗАГС Верхневолжья.

В областном Дворце бракосочетания в Твери расписались 4486 пар – на 1307 больше, чем в 2021-ом.

Также в отделениях ЗАГСа в 2022 году зарегистрировано 8909 малышей. Самыми популярными именами мальчиков в регионе в 2022-ом стали Артём, Михаил, Матвей, Александр и Максим, девочек чаще всего называли София, Анна, Виктория, Алиса и Ева.

Областное правительство также сообщает, что сегодня в Верхневолжье проживает 14 492 семьи, в которых воспитывается трое и более детей. На начало 2022 года их было 13 962. Таким образом, за год в регионе стало на 530 многодетных семей больше.

Губернатор Игорь Руденя считает формирование позитивных демографических тенденций первостепенной задачей для Тверской области.