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НовостиОбщество30 января 2023 6:24

Жителей Тверской области предупреждают об усилении ветра

Погода ухудшилась 30 января
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жителей Тверской области предупреждают об усилении ветра

Жителей Тверской области предупреждают об усилении ветра

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает жителей, что утром и днем 30 января на территории региона ожидается усиление юго-западного ветра отдельными порывами до 15 м/с.

Спасатели призывают граждан внимательней относиться к собственной безопасности.

Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач и уличных конструкций (рекламные щиты, баннеры, вывески и т.д.), ограничьте выход из зданий.