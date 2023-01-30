Жителей Тверской области предупреждают об усилении ветра Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает жителей, что утром и днем 30 января на территории региона ожидается усиление юго-западного ветра отдельными порывами до 15 м/с.

Спасатели призывают граждан внимательней относиться к собственной безопасности.

Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач и уличных конструкций (рекламные щиты, баннеры, вывески и т.д.), ограничьте выход из зданий.