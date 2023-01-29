Жителям Твери дали советы по профилактике пожаров

Сотрудники областного ГУ МЧС проводят профилактические беседы с жителями региона. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сотрудники областного ГУ МЧС раздавали на улицах Твери памятки по предупреждению пожаров, а также проводили с гражданами профилактические беседы.

В целях предупреждения пожаров сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области рекомендуют гражданам:

- обратить внимание на обеспечение требований пожарной безопасности в квартирах, домовладениях, садоводческих кооперативах и в частном секторе;

- проверить состояние электрооборудования, целостность выключателей, розеток, электропроводки, по возможности провести ремонтные работы с целью исключения возникновения пожаров по данным причинам;

- не оставлять малолетних детей одних без присмотра.

Профилактические рейды проводятся по всему Верхневолжью, чтобы предупредить происшествия и гибель людей на пожарах. Сотрудники МЧС России объясняют гражданам, как правильно пользоваться печным отоплением, газовым оборудованием.