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НовостиПроисшествия29 января 2023 16:40

В Тверской области на пожаре в деревенском доме погиб мужчина

Трагедия случилась в Торопецком районе
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Пожарные потушили огонь и обнаружили в доме тело погибшего. Фото: МЧС РОссии

Пожарные потушили огонь и обнаружили в доме тело погибшего. Фото: МЧС РОссии

Ночью 29 января в деревне Кудино Торопецкого района загорелся жилой дом. На пожаре погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, сигнал о пожаре поступил в 00:11, на место выдвинулись два пожарных расчета.

К 00:45 пожарные погасили открытый огонь, в 03:28 зафиксирована полная ликвидация пожара.

В результате пожара огнем уничтожена кровля и повреждена внутренняя отделка дома на площади 16 кв. м.

В доме пожарные обнаружили обгоревшее тело мужчины.