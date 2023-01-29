В Твери полицейские смогли вернуть женщине украденный у нее велосипед

Женщина оставляла велосипед на лестничный площадке и в итоге лишилась его. К счастью, только на время.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Твери у 39-летней женщины был украден велосипед. Гражданка хранила его прямо на лестничной площадке многоэтажки, где живет.
Велосипед даже не был пристёгнут специальным замком и стал лёгкой добычей злоумышленника.
Сотрудники уголовного розыска смогли вычислить и поймать подозреваемого в краже. Им оказался 25-летний ранее судимый безработный местный житель.
В полиции фигурант сознался в содеянном. Велосипед изъяли и вернули владелице.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.