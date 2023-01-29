Под Тверью в ДТП с несколькими машинами пострадали молодая женщина и ребёнок

Снимок с места аварии. Фото: УГИБДД по Тверской области

29 января в Калининском районе на автотрассе Змеево - Кушалино - Хохловка столкнудисчь четыре машины: Фиат Дукато, Опель Вектра (М-1992 г.р.), Киа Сид и грузовик-мусоровоз КАМАЗ.

Подробности аварии сообщили в областном УГИБДД.

Водитель за рулем Фиата притормозил для поворота, а ехавший за ним Опель стал уходить от столкновения, в итоге в него въехал следоавший за ним Kia, от удара Опель врезался в Фиат, а тот уже - в КАМАЗ.

В итоге в аварии пострадали два пассажира Опеля: 27-летняя женщина и 5-летний мальчик. Они получили не тяжелые травмы. Предварительный диагноз - у обоих сотрясение головного мозга.

Женщину с ребёнком увезли с больницу.

Все водители были трезвые.