В отношении пропавшей в Твери 15-летней девочки могло быть совершено преступление

Следователи подозревают, что в отношении пропавшей девочки могли совершить преступление. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Московским межрайонным следственным отделом Твери областного СУ СК РФ возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 15-летней Анастасии Шашкевич в Твери.

Известно, что она ушла из дома в переулке Трудолюбия в Затьмачье 23 января и с тех пор местонахождение подростка неизвестно.

- Собранные в ходе проверки сведения указывают на то, что в отношении несовершеннолетней могло быть совершено преступление, - сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.

Поиск пропавшей Анастасии продолжается. Задействованы полиция, следователи, а также помогают волонтеры.

Всем, кому известно о местонахождении Анастасии Шашкевич, просьба обратиться в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.