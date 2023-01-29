В Тверской области прогнозируется заметное усиление ветра

Сегодня, 29 января, ветер спокойный, но завтра ожидается его усиление вплоть до 15 м/с. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Областное ГУ МЧС России, опираясь на данные регионального гидрометцентра, предупреждает граждан о неблагоприятных погодных условиях.

30 января в регионе прогнозируется усиление юго-западного ветра с отдельными порывами до 15 м/с.

Жителей Тверской области просят не прятаться от ветра возле стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями и под деревьями. Это может быть опасно. Спасатели рекомендуют укрываться от шквального ветра в подъездах зданий. Температура воздуха в ночь на понедельник ожидает - 2... -7 градусов, днем - 0...- 5. также прогнозируются осадки в виде снега.