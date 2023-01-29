В Тверской области исполнилось 100 лет ветерану Великой Отечественной войны Анне Поповой

Анна Львовна Попова была дважды ранена на фронтах Великой Отечественной войны. Фото: ПТО

29 января 100 лет исполнилось жительнице Тверской области, ветерану Великой Отечественной войны Анне Львовне Поповой. С юбилеем Анну Львовну поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Ваше поколение совершило беспримерный подвиг, защищая родную землю, мирное будущее для всех нас. Мужество и трудолюбие, искренний патриотизм ветеранов навсегда остаются ориентиром для граждан нашей страны, - отмечено в телеграмме от главы региона.

Когда началась Великая Отечественная война, Анна Львовна училась в Тамбовском педучилище.

В 1942-ом она пошла на фронт добровольцем. Еще в мирное время девушка окончила курсы медсестер, но на войне больше пригодились ее знания радиотехники и азбуки Морзе.

Боевое крещение Анна Попова получила в Сталинградской битве. В составе первой гвардейской штурмовой авиационной дивизии во время пяти боевых вылетов над городом девушка сбрасывала мешки с медикаментами для 62-ой армии. Была ранена. После этого Анну перевели в диспетчеры.

Уже в составе оперативного отдела дивизии она вносила посильный вклад в освобождение от немцев Донбасса и Крыма, шифровала и передавала донесения по радио. Еще раз Анна была ранена под Кёнигсбергом (ныне - Калининград).

Анна Львовна награждена медалями «За боевые заслуги», «Победа в Сталинградской битве», «За взятие Кёнигсберга».

После войны Анна Львовна Попова завершила учебу и до 1975 года работала учителем начальных классов. Воспитала троих сыновей. У Анны Львовны четверо внуков и два правнука.