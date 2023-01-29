Тверские полицейские дали советы, как не стать жертвой мошенников при поиске работы

Полиция призывает следовать ряду рекомендаций при устройстве на работу. Фото: Ольга Крыльцова

Областное УМВД напоминает, что схема обмана с использованием сайтов для поиска работы довольно распространена в интернете. Мошенники заманивают потенциальную жертву, рассказывая о высоких доходах при минимуме затрат.

В связи с этим тверское УМВД призывает следовать следующим рекомендациям:

- не соглашайтесь устраиваться на работу, где вам предлагают внести залог за какие-либо материалы или документы для начала деятельности;

- тщательно проверяйте бумаги, которые работодатель предлагает вам подписать;

- если вам предлагают заплатить за возможность посмотреть список вакансий, как следует подумайте - не редки случаи, когда клиенту продают список компаний, которые вообще не нуждаются в сотрудниках;

- почитайте отзывы о компании, вполне возможно, что кто-то уже стал жертвой злоумышленников и написал об этом для предупреждения других людей.