Тверской полковник полиции собрал коллекцию автомобилей

Дмитрий Харламов коллекционирует модели машин. Фото: УМВД России по Тверской области

29 января, в день автомобиля, областное УМВД рассказало об увлечении одного из своих сотрудников - заместителя начальника Управления по работе с личным составом, полковника полиции Дмитрия Харламова. Он коллекционирует машины. Не настоящие, а миниатюрные модели.

Это хобби у него возникло еще в детстве. Сейчас в его коллекции более 60 моделей - от раритетных до современных.

- Домашняя коллекция Дмитрия Юрьевича насчитывает более 300 машин самого разного назначения. А с 2013 года в рабочем кабинете начали появляться исключительно полицейские модели XX века, - сообщила пресс-служба областного УМВД.

Полковник собрал уже свыше 60 моделей полицейских машин разных стран мира. Среди них - редчайший Ford Fairlane 1955 года.

Еще один крайне редкий экземпляр в коллекции – советский ГАЗ-13 «Чайка». Этот автомобиль Горьковского автозавода использовался для оперативных служб.

Есть также необычная масштабная модель итальянского автомобиля-эвакуатора FIAT 615 Carabinieri.

Редкий экземпляр. Фото: УМВД России по Тверской области

Из коллекции. Фото: УМВД России по Тверской области

Модель итальянского полицейского эвакуатора. Фото: УМВД России по Тверской области