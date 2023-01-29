В Тверской области мужчина схватил топор и угрожал убийством своей жене

Женщина испугалась и обратилась в полицию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

30-летняя жительница Андреаполя заявила в полицию, что ее 29-летний муж угрожал ей расправой.

По словам женщины, ее муж в пьяном состоянии поссорился с ней, схватил топор и сказал, что убьет ее. Угрозу жительница Андреаполя восприняла всерьез и поэтому обратилась в полицию.

- В беседе с участковым уполномоченным полиции злоумышленник сознался в содеянном. В результате проверки всех обстоятельств произошедшего дознавателем возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщили в УМВД России по Тверской области.

Заметим, что по данной статье предусмотрено следующее наказание: обязательные работы на срок до 480 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

По данным сотрудников полиции, преступления, предусмотренные этой статьёй, зачастую совершаются на бытовой почве. Часто подобные угрозы исходят от людей пьющих и агрессивных.

По информации от регионального УМВД, в 2022 году было возбуждено 329 уголовных дел по частям 1 и 2 статьи 119 УК РФ. Из них окончено производство по 301 уголовному делу, в суд передано 170 уголовных дел.

Полиция обращает внимание:

- Если в отношении вас совершено противоправное деяние или вам стало известно о лицах, склонных к совершению правонарушений в семье, либо совершивших преступление в отношении детей, женщин, пожилых, сообщайте об этом в полицию по телефону «02».