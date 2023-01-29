Глава Ржевского округа Тверской области отправит мобилизованным землякам гармонь

Гармонь для мобилизованных. Фото: VK/Роман Крылов

На днях глава Ржевского муниципального округа Роман Крылов на своей странице в соцсети сообщил, что собирается отправить своим мобилизованным землякам музыкальный инструмент - гармонь. Она уже приобретена.

Вот, что написал Роман Крылов по этому поводу:

"Не так давно земляки обратились ко мне с просьбой, довольно необычной. Один из наших ржевских мобилизованных ребят, участник творческого коллектива, талантливый молодой человек вместе с сослуживцами обмолвились своим родным, что было бы здорово скрасить тоску о доме и поднять боевой дух хорошей песней, а для этого очень нужна гармонь. Ведь как раз на гармони прекрасно играет наш ржевитянин! Всем нам известно, что даже в годы Великой Отечественной войны песня всегда шла рука об руку с солдатом. Конечно, когда нам сообщили об этом, мы не остались в стороне и вместе с Виктором Вениаминовичем Константиновым приобрели новый хороший инструмент на Тульской фабрике. Помощь в выборе гармони нам оказала Ольга Михайловна Кузьмина. Совсем скоро отправим инструмент нашим ребятам, чтобы песня согревала их сердца и всегда напоминала о доме!"