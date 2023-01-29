В Твери пропала 15-летняя девушка

Анастасия ушла из дома 23 января. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери 23 января ушла из дома и до сих пор не вернулась 15-летняя Анастасия Шашкевич. Ее близкие не знают, где она находится. К поиску подростка подключились следователи.

Московским межрайонным следственным отделом Твери областного СУ СК организовано проведение доследственной проверки.

- В рамках проверки сотрудниками Следственного комитета и полиции принимаются необходимые меры к установлению местонахождения несовершеннолетней, - сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.

Приметы подростка: рост 163 см, черные крашенные волосы, голубые глаза, плотное телосложение.

Анастасия ушла из дома в бежевой куртке до пояса, синих джинсах. На голове - цветастый платок.

Особая примета - пирсинг в носу.

Если у кого-то есть информация, которая поможет найти Анастасию, просьба позвонить по номеру: 8-930-179-00-69.