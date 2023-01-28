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НовостиОбщество28 января 2023 19:11

В новом шоу "Конфетка" на ТНТ спели песню о Твери

Жюри высоко оценили исполнение звезды, но в финал она не вышла
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Ведущие шоу "Конфетка" Марина Кравец и Гарик Мартиросян Фото: tnt-online.ru

Ведущие шоу "Конфетка" Марина Кравец и Гарик Мартиросян Фото: tnt-online.ru

28 января на ТНТ вышел в эфир первый выпуск нового музыкального шоу "Конфетка", в котором одна из участниц исполнила песню о Твери.

"Тверь! Ты ее измерь! Глубиной души" - с этих слов начинается песня, которую в Верхневолжье многие слышали и знают.

Композиция была написана в 2012 году Александром Лукьяновым (Саша Лукач) и Андреем Сучковым. Клип был снят в Твери Андреем Сучковым.

В шоу "Конфетка" песню исполнила певица Юлианна Караулова. Звезду жюри заранее угадать не смогли, но исполнение оценили высоко. Правда, в финал песня не вышла.

Юлианна Караулова в шоу "Конфетка" спела песню о Твери

Юлианна Караулова в шоу "Конфетка" спела песню о Твери

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Поясним, в каждом выпуске участвуют пять малоизвестных песен, выложенных в Интернете. Авторы хитов в студии рассказывают об их создании и пытаются угадать, кто из звёзд будет исполнять их песню. По итогам шоу выбирают лучшего. Победитель получает золотую конфетку и сертификат на 300 000 рублей.

Ведущие шоу Марина Кравец и Гарик Мартиросян, члены жюри первого выпуска - Ольга Бузова, Азамат Мусагалиев и Хабиб.