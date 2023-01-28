В Тверской области девушка по поддельным документам пыталась получить наследство в 27 миллионов рублей

Фигурантка получила условный срок Фото: Степан КАМЕНЕВ

29-летняя девушку пыталась похитить в одном из банков 27 млн рублей. Злоумышленницу задержали сотрудники УФСБ России по Тверской области.

Уголовное дело по материалам ведомства расследовали сотрудники полиции.

Девушка 1993 года рождения предоставила в банк поддельные документы, по которым собиралась получить наследство в 27 млн рублей.

Приговором Кунцевского районного суда Москвы гражданка признана виновной по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигурантку осудили на 4 года условно. Приговор в законную силу не вступил.