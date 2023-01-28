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НовостиПроисшествия28 января 2023 16:24

Тело мужчины обнаружено в сгоревшем доме в Тверской области

СК проводит проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
ЧП произошло в поселке Молоково Фото: СУ СК РФ по Тверской области

ЧП произошло в поселке Молоково Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины, 1970 года рождения, при пожаре в частном доме в поселке Молоково.

Место происшествия осмотрено следователем. Назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Проводится судебная медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.