Тело мужчины обнаружено в сгоревшем доме в Тверской области

ЧП произошло в поселке Молоково Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины, 1970 года рождения, при пожаре в частном доме в поселке Молоково.

Место происшествия осмотрено следователем. Назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Проводится судебная медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.